來這招？除了國際制裁 美國這樣做想讓伊朗腹背受敵…

傳美國政府擬透過網路散波反伊朗政府言論，施壓伊朗放棄核子計畫。但伊朗匿名官員認為，美國努力將再次失敗。圖為今年6月在伊朗街頭的反美、以色列抗議遊行。（美聯社資料照）

2018-07-22 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕除了制裁禁令，美國透過內政進一步施壓伊朗停止核子計畫。《路透》引述不具名官員報導，指美國政府正發起一波攻勢，透過網路言論等方式製造騷動，藉以施壓伊朗政府停止核子計畫、資助激進團體。

《路透》報導，多位前、現任美國官員指出，美國正透過散佈網路言論等方式，在伊朗製造騷動，言論內容包含，批評伊朗領導人、散佈誇大或與官方聲明互相矛盾的訊息等，藉此施壓伊朗政府停止核子計畫，及資助激進團體。

消息指出，該行動受到美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、國安顧問波頓（John Bolton）的支持，目的是讓伊朗受國際制裁期間腹背受敵。

美國白宮、國務院拒絕評論相關消息。1名匿名伊朗官員則說，美國自1979年「伊斯蘭革命」以來，一直試圖破壞伊朗政府，但他說：「美國的努力將再次失敗。」

近期美國國務院Twitter的波斯語帳戶中，發布多則關於伊朗的貼文，內容如「伊朗抗議活動正在增加」、「伊朗人民應該受到人權保障」、「伊朗革命軍在人民的掙扎下變得富有」，這些貼文也被轉發到ShareAmerica的網站上。