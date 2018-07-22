心酸！遭美政府強硬拆散5個月後 1歲童竟忘了爸媽...

約罕與父母重逢。（美聯社）

2018-07-22 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府厲行「零容忍」移民政策，致使美墨邊境逾2000名孩童被迫與父母分離。最近一名宏都拉斯男嬰被美國邊境的收容中心釋放，相隔5個月後與父母重逢，竟已不認得父母，不少人藉此案例批評政策沒人性。

綜合外媒報導，宏都拉斯男嬰約罕（Johan Bueso Montecinos）被關進收容中心時才10個月大，與父母分離5個月後，竟已忘了自己的父母，約罕的母親蒙提琪諾斯（Adalicia Montecinos）看到他時不斷喊「約罕！約罕！」最後約罕才想起父母。

由於母子被迫分離，蒙提琪諾斯因此錯過了約罕的許多成長時刻，例如兒子第一次走路、兒子第一次慶祝生日等；她還提到，5個月前最後一次見到約罕時，他只有2顆小牙齒，現在已長了滿口牙。除了忘了自己的父母，約罕似乎也忘了母語，開口時疑似說了幾句英文，也忘了5個月前他最愛的阿姨。

約罕的37歲父親卡斯蒂洛（Rolando Antonio Bueso Castillo）出庭時批評，「我從未想過他們會如此殘忍」他表示會帶妻小逃出宏都拉斯，是不忍心看到他們在貧困中成長，7年前他的弟弟已先前往美國，在馬里蘭州過著舒適許多的生活。

卡斯蒂洛提到，當時他向走私者支付了6000美元（約新台幣18萬元），企圖穿越墨西哥邊境，卻在距離德州482公里的地方被捕，他們縝密的偷渡計劃因而失敗。卡斯蒂洛回憶，當時被美國邊境人員問要去哪裡，他只回答「我們要去尋找美國夢。」