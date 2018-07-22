央視點名「兄妹戀」動漫低俗 B站下架、網友大酸

報導點名，有些動漫內容涉及兄妹戀，內容低俗。（圖擷取自央視新聞）

2018-07-22 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視新聞日前以「拒絕網絡低俗動漫」為題，批評了在中國ACG影片分享網站「B站」（bilibili）和其他網站、漫畫APP，直言有些動漫涉及「兄妹戀」等低俗內容，令人擔憂。面對批評，B站也在近日回應，表示會對相關工作人員究責，並下架影片、全面清查內容。

綜合中國媒體報導，央視新聞日前的報導批評，低俗動漫內容在網路上取得容易，還會被平台編輯推薦，出現在首頁上，而看動漫是青少年最喜愛的娛樂消遣，這些低俗內容令人擔憂。

報導擷取了B站、其他網站和漫畫APP的畫面，指出有些低俗動漫遭部分網友提出質疑「怎麼過審的？」但平台的運營方沒有回應，認為這些平台監管不力，才會讓相關內容在平台傳播。

其中被報導點名的B站也在近日做出3點回應，表示第一時間下架了疑似涉嫌有不良內容的影片，並啟動複查，也會加強用戶舉報的回饋機制，並會對相關工作人員究責，即日起對站內內容展開全面清查。

不過，央視的報導引起眾多中國網友不滿，有人大酸「以後人人看新聞聯播？」、「現實生活幼女被猥褻你們不管，來管動漫？」、「這麼說紅樓夢該禁了」、「暗示B站沒交保護費」、「所以為啥不分級，成年人不是人？」