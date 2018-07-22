太相信網路訊息 WhatsApp成印度假新聞散播媒介

社群軟體「WhatsApp」在全球有廣大使用者，不過卻在印度遇上了問題，由於印度假新聞盛行，民眾對於網路訊息深信不疑，WhatsApp因此在當地成為假新聞散播的重要媒介。（資料照，路透）

2018-07-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕社群軟體「WhatsApp」在全球有廣大使用者，不過卻在印度遇上了問題，由於印度假新聞盛行，大多數人對於網路訊息深信不疑，WhatsApp因此在當地成為假新聞散播的重要媒介，目前WhatsApp已應印度政府要求，限制當地使用者的傳送訊息額度，希望能減少這些假新聞的傳播。

《BBC中文網》報導，印度網路上流傳1段影片，內容宣稱1名男孩在印度街上玩耍，結果被1名騎電動車的男子擄走，引起當地關注。但實際上，這根本是假新聞，片段來自巴基斯坦，是關注兒童安全組織拍攝的宣傳影片，可是影片經有心人士剪輯，引起了印度民眾的恐慌，印度各地都傳出有人對被懷疑擄走小孩的人用私刑，在過去3個月至少造成17人死亡。

印度假新聞的最新受害者是32歲男子阿薩姆（Mohammad Azam），他與友人日前到印度南部的卡納塔克邦（Karnataka）玩，他拿糖果送給小孩子，竟被誤會成兒童綁架犯，活活被打死。

當地警方逮捕了22人，其中1人為WhatsApp的群組管理員；當地1間商店的老闆目睹全程，他說，最高峰時現場聚集超過1千人，而許多人包括他在內，都在WhatsApp群組內收到那段擄走兒童的短片。

報導稱，WhatsApp在印度有超過2千萬名使用者，便宜的智慧型手機更是許多印度人首次接觸網路的地方，大多數人對網路上的訊息深信不疑，導致網路成為假新聞散播、發酵的溫床。

印度當局表示，之前發生的許多個案，都是透過WhatsApp傳播假新聞，引來許多看到訊息的人聚眾，常用私行來懲罰那些被他們視為嫌疑犯的人。

WhatsApp已應印度政府要求，限制當地使用者的傳送訊息額度，每名使用者最多可以向其他人轉發1條訊息5次，也把影片旁「快速分享」的按鈕移除，希望能減少這些假新聞的傳播。