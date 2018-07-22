圖輯》江戶時代傳承至今 豐橋祇園祭「手筒花火」絢爛奪目

日文的「花火」指的就是中文的「煙火」，其中，愛知縣的豐橋祇園祭有江戶時代三大花火之稱。（法新社）

2018-07-22 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕每年7到9月間，日本各地會有大大小小的花火大會，其中也包括歷史悠久的愛知縣豐橋祇園祭，祭典上將於吉田神社境內施放大量的手筒煙火，歷來都吸引許多遊客前往體驗精采的創意煙火。

日文的「花火」指的就是中文的「煙火」，以目前來說，日本最具規模的「三大花火大會」，分別是大曲全國煙火競技大會、土浦全國煙火競技大會及長岡花火大會，不過，若要說起悠久的花火歷史，就不能不提常陸水戶、甲斐市川、豐橋祇園祭等並列的江戶時代三大花火，其中，豐橋祇園祭的「手筒花火」，據傳已延續了400年以上的傳統，今年則是在本月20日到22日間舉行。

豐橋祇園祭的「手筒花火」是從吉田神社流傳下來，最早可追溯到日本戰國時代。但不同於一般煙火是由專業師傅製作施放，「手筒花火」從竹筒切割、火藥裝填到施放，全由神社選出的男性信眾負責，施放時男性信眾必須抱住竹筒，任由煙火撒在自己身上，刺激度不輸台南的鹽水蜂炮，因此，每年的儀式不僅是祈求豐收和健康，也是年輕人鍛練自己勇氣的考驗。

對於到當地旅遊的遊客來說，則可看到大量的花火自花火師手持的筒中向空中噴射，再如下雨般向下宣洩，形成夢幻般的光景，讓人感到驚險刺激又絢爛奪目。

豐橋祇園祭於吉田神社境內施放大量的手筒煙火，歷來都會吸引許多遊客前往體驗精采的創意煙火。（法新社）

不同於一般煙火是由專業師傅製作施放，「手筒花火」從竹筒切割、火藥裝填到施放，全由神社選出的男性信眾負責，施放時男性信眾必須抱住竹筒，任由煙火撒在自己身上。（法新社）

豐橋祇園祭施放手筒花火，不僅是祈求豐收和健康，也是年輕人鍛練自己勇氣的考驗。（法新社）

許多遊客觀賞大量的花火自花火師手持的筒中向空中噴射，再如下雨般向下宣洩，形成夢幻般的光景。（法新社）

在祭典儀式開始前，祭司會先對手筒進行淨化儀式。（法新社）

豐橋祇園祭的「手筒花火」，據傳已延續了400年以上的傳統。（法新社）

「手筒花火」在施放時，男性信眾必須抱住竹筒，任由煙火撒在自己身上。（法新社）

「手筒花火」在施放時，男性信眾必須抱住竹筒，任由煙火撒在自己身上。（法新社）

「手筒花火」在施放時，男性信眾必須抱住竹筒，任由煙火撒在自己身上。（法新社）