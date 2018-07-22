嫁入夫家受盡委屈30年 媳婦堅持「死後離婚」求解脫

2018-07-22 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本有名婦人因嫁入夫家後受盡委屈，日前在丈夫死後提出「死後離婚」，希望能藉此得到解脫。

據「朝日新聞中文網」報導，日本岩手縣有名55歲女性，在大約30年前嫁給一名老家務農的男性，但婚後卻受盡各種委屈，像是在夫家時只能吃冷掉的飯，不像公公和丈夫可以優先享用熱騰騰的米飯。又如洗澡時一定得讓公公及丈夫先洗，之後則是婆婆，她只能等到最後，還要打掃浴室。在夫家，她可說是地位最低的。

除此之外，丈夫也把她當成自己的「所有物」，在她提出想在小孩上學期間出去打工時，丈夫竟要求她不得化妝和穿裙子，而且還須找「沒有男人的職場」。在她臥病在床時，丈夫竟還說「這樣要誰來做飯？」她雖曾向母親提出想要離婚，母親卻也以小孩為由，要她繼續忍耐。

到了3年前，她的丈夫終於因意外過世，在丈夫墓碑建好後，她帶著戶籍謄本、駕照和印章到了公所，辦理結束姻親關係的手續。由於在夫妻幾乎都是同姓的日本，通常也會在墓碑上刻上「田中家」、「山本家」這樣的象徵，這名女性實在不希望以後自己的墓碑上也出現這樣的字眼。在順利辦完手續，終於獲得解脫的她表示，「當初這麼痛苦，（手續）卻如此簡單。」

報導指出，結束姻親關係登記，指的是為了在配偶死後與其血親切除關係的登記，因而又被稱作「死後離婚」。日本於2016年度共收到4032件，近10年內的登記數據則是增加了2.2倍。