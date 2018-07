18名淫魔輪姦女童出庭 整棟法院50名律師衝出來圍毆

2018-07-21 23:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度性侵犯猖獗,慘絕人寰的性侵醜聞不斷。日前在印度青奈爆出一名聽障且表達能力較差的11歲女孩,慘遭一群陌生大漢輪姦,還拍下影片威脅。最後警方逮捕了涉案的18名淫魔,日前這群嫌犯出庭時被認出,馬上被整棟法院的律師圍毆。

根據外媒報導,這起性侵事件發生在今年1月,年僅11歲的女孩因為天生聽力有問題,口語表達能力不佳,所居住的大樓電梯維修員看上這點,決定對小女孩下手,將她帶到暗處性侵得逞。沒想到這名電梯管理員還到處炫耀,揪了同事、大樓的住戶,甚至是街上遊民一起輪姦小女孩。被害人因為害怕自己被殺,所以都隱忍著,直到最近肚子忽然非常痛,整件事情才曝光。

涉案淫魔共有22人,有18人依性侵、謀殺未遂及恐嚇等罪名逮捕,日前出庭時被法院的律師認出來,直接在樓梯間開扁,一時間整棟法院約有50名律師蜂擁而上,就想給這幾個天理不容的淫魔一拳,而這整個過程也被錄下來。事後印度高等法院辯護律師協會還發出聲明強調絕對不會為這些人辯護,如果有律師有一位其辯護,將抵制到底。

#WATCH: Dramatic visuals from Mahila Court in Chennai where lawyers thrash the 18 accused, who sexually harassed an 11-year-old girl for over a period of 7 months. #TamilNadu pic.twitter.com/8ASDOlm7gW