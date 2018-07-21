女遭養父母當性奴…15年產3子 長女被扮成「神童」斂財

阿瓦拉朵（右二）遭姨丈（右一）當成性奴15年，阿姨（左一）知情默許。（圖擷取自Het Laatste Nieuws）

2018-07-21 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名身世可憐的女子被養父母當成「性奴」長達15年，雖然可惡的養父母已經在去年被逮捕，但是關於此案的細節內容近日才曝光。

根據外媒報導，28歲的阿瓦拉朵（Abigail Alvarado）在9歲那年，因為生母酗酒成癮，親友擔心她在那樣的環境成長下會走偏，因此轉由阿姨卡提洛（Laura Castillo）和姨丈尤賽畢歐（Eusebio）撫養。外人都以為阿瓦拉朵將會有個全新人生，卻是一個地獄的開始。姨丈收養阿瓦拉朵之後，竟開始伸出狼爪逞淫慾，把她當成性奴，而阿姨知情也默許自己老公的惡行，姨丈甚至還讓阿瓦拉朵還上身孕，生下了3個孩子。

阿瓦拉朵的孩子都要認阿姨、姨丈為父母。而自己在懷孕期間上學時，不僅要忍受同儕的異樣眼光，還要謊稱孩子的親生父親是別校學生。

這對可惡夫婦還利用宗教迷信吸金，大肆宣傳阿瓦拉朵生下的大女兒是「神童」，他們在自家後院建了個神壇，欺騙「信徒」說只要參拜「神童」，就能治療癌症，也果真有不少糊塗的人前來朝聖。

2014年，阿姨生重病送醫照護，一度命危，阿瓦拉多下定決心要報案。經過警方持續蒐證，終於在去年將這對可惡夫妻檔緝拿歸案。本週，阿姨卡提洛被判有期徒刑33年；尤賽畢歐還在等待開庭審判。

而阿瓦拉朵現在和丈夫（Rudy Alvarado）一起幸福生活，養著3個孩子，而且也努力地想和她的親生母親連絡上。