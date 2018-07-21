港府禁民族黨打壓結社自由 港人遊行「吹黑哨」抗議

香港保安局近日以維護國家安全為由，指稱將考慮依據《社團條例》禁止民族黨運作，香港民間人權陣線（民陣）今日更發起示威遊行。（歐新社）

2018-07-21 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局近日以維護國家安全為由，指稱將考慮依據《社團條例》禁止民族黨運作，泛民主派譴責此舉違反基本法規定港人所享有的結社自由，香港民間人權陣線（民陣）今天更發起示威遊行，香港眾志、工黨等組織也響應，參與民眾沿路吹響黑色哨子，諷諭政府「吹黑哨」。

香港保安局局長李家超17日對媒體表示，正考慮警方助理社團事務主任報告建議，根據《社團條例》第8條禁止香港民族黨運作。李家超當時指稱，香港有結社、言論自由，但須受法律規限，並指若政府發出禁令後，有關社團繼續運作即屬非法社團，社團成員參與組織活動，可被判監禁2至3年。此言傳出後引發外界譁然，連不支持香港民族黨主張的公民黨也感到震驚及遺憾，質疑保安局根本是政治打壓。不過多名建制派議員則是贊成政府做法，甚至形容此舉是「撥亂反正」。

不滿當局計劃以《社團條例》禁止香港民族黨運作，泛民主派譴責當局打壓結社和言論自由，民陣今天下午更發起遊行，包括工黨、公民黨、人民力量、社民連及香港眾志都有成員參與遊行，遊行主題是抗議警方「吹黑哨」，參與人士沿途吹響黑色哨子。他們下午3點在灣仔修頓球場集合出發，並將一路遊行至警察總部抗議。民陣指稱有1200人參與，警方則說，高峰期約有600人參與。

民陣副召集人、立法會議員區諾軒指出，民族黨可能只是政府以國家安全理由而取締的先例，呼籲港人支持結社自由，反對警方以國家安全和社團條例取締民族黨，並號召在場人士吹響黑色哨子或發出噓聲，來表達憤怒。真普選聯盟召集人鄭宇碩也說，北京和香港當局正逐步打壓民主運動，並首重打擊「港獨」，他擔心當局對任何看不過眼或發出批評聲音的組織，之後也都會以國家安全為藉口打壓。

不滿當局計劃以《社團條例》禁止香港民族黨運作，泛民主派譴責當局打壓結社和言論自由，今日下午民陣更發起遊行。（歐新社）

不滿當局計劃以《社團條例》禁止香港民族黨運作，泛民主派譴責當局打壓結社和言論自由，包括工黨、公民黨、人民力量、社民連及香港眾志都有成員參與遊行。（歐新社）