猛砍男友25刀奪命 肯亞監獄選美皇后被判死刑

卡曼德於2015年稱出於自我防衛，狠砍男友穆罕默德25刀致死。入獄後隔年，卡曼德在監獄選美中獲得皇后頭銜。（法新社）

2018-07-21 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲得非洲肯亞監獄選美后冠的卡曼德（Ruth Kamande），遭法官判處死刑，這是31年後肯亞再次提出死刑判決，引發外界關注。

綜合外電報導，卡曼德於2015年稱出於自我防衛，狠砍男友穆罕默德（Farid Mohammed）25刀致死。入獄後隔年，卡曼德在監獄選美中獲得皇后頭銜。高等法院法官萊斯特（Jessie Lesiit）則在昨（20）日發表死刑判決。

萊斯特指出，卡曼德有控制男友行為，例如擅自查看對方手機，且在案發後毫無悔意，因此她宣布，「我希望年輕人要知道，你不能因為不愉快就殺了對方，這樣一點也不酷。應該要出去走走，然後原諒對方才酷。」

肯亞自1987年處決2名犯下叛國罪的高級空軍軍官後，再也沒有人被處死。行刑負責人也已於2009年過世，國際特赦組織總監賀頓（Irungu Houghton）認為，「這次的判決讓肯亞先前以徒刑代替死刑、展現進步思想的紀錄毀於一旦。」

卡曼德的辯護律師表示將再提出上訴，死者家屬則堅持判決公正。