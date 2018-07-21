至少100多名男大生遭猥褻！美國又爆出淫魔校醫

美國俄亥俄州立大學前校醫史特勞斯（Richard Strauss），多年涉嫌猥褻100多名男學生。（美聯社）

2018-07-21 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國曾發生密西根州立大學、國家體操隊醫師納薩爾（Larry Nassar）性侵332人的事件，俄亥俄州立大學近來又爆出類似醜聞，前校醫史特勞斯（Richard Strauss）涉嫌多年來猥褻100多名男學生，但他不可能接受司法審判，因為史特勞斯已於2005年自殺身亡。

據《路透》報導，5名曾在摔角校隊的男子，最近對俄亥俄州立大學提告，因為在史特勞斯對他們和其他人伸出狼爪時，校方沒有及時對校醫採取行動，至此才讓這個塵封多年、駭人聽聞的大規模性侵案曝光。

史特勞斯在1970至90年代，在大學裡擔任多個校隊的隊醫，也在學校的醫療中心和診所服務，到了1998年才退休。俄亥俄州檢察長指派調查人員徹查此案，目前已聯繫上200多名曾在俄亥俄州立大學的學生和工作人員，超過100名學生透露史特勞斯曾對自己做出不正當的性侵害。

史特勞斯的淫魔歷史可以追溯到1979年至1997年，受害者來自14個男子運動校隊的前隊員，以及學生診所的病人。但目前並不清楚是否有前任或現任大學工作人員，在知道史特勞斯的猥褻行為後而沒有向上通報。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980