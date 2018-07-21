中國新疆「再教育營」內幕曝光！ 前工作人員：就是監獄

中國政府在新疆建立「再教育營」，關押大量少數民族和穆斯林。圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社）

2018-07-21 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府過去屢屢傳出在新疆建立「再教育營」，關押大量維吾爾族穆斯林人士，中共對此始終否認，但「再教育營」的內幕終於曝光了，因為1名曾在裡面工作的中國籍哈薩克族女性，對外透露這個地方美其名為「營區」，其實就是在深山裡的監獄。

據《德國之聲》報導，該名哈薩克族女性Sayragul Sauytbay進入新疆「再教育營」工作後，被要求不得再前往哈薩克，但由於她的家人都留在哈薩克生活，所以她鋌而走險用假文件返鄉，隨即遭哈薩克政府依非法入境的罪嫌逮捕。

Sayragul Sauytbay在法庭受審時，說出了驚人消息，那就是她在「再教育營」工作的經歷。據悉，營區裡關押的大多數都是中國穆斯林少數民族，Sauytbay更透露，裡面還關著大約2500個哈薩克族人。

Sayragul Sauytbay說，她是被中國政府欺騙，才會進入「再教育營」，她的丈夫在作證時表示，Sauytbay從幼稚園被轉去營區上班工作後，家裡就聯絡不上她了。

在法庭上供出中國政府內幕後，Sayragul Sauytbay懇求哈薩克當局不要將她遣送送回中國，因為她揭露了中共的國家機密。Sauytbay的律師也強調，她非法入境的確有錯，也準備接受懲罰，但如果被遣返到中國，那麼Sauytbay可能會消失。

中國西藏和新疆少數民族專家岑茨（Adrian Zenz）過去曾保守估計，至少有20萬人被關在「再教育營」裡，但如果再參考外國維吾爾團體拿到的新疆警察局資料，那麼光是新疆就可能有106萬人被關進去。

在外界的印象裡，中國在新疆打壓的大多數都是維吾爾族，而另一個少數民族哈薩克族則較少被鎮壓，較能自由地進出新疆。不過，新疆總計150多萬名哈薩克族人的命運在2016年開始改變了，因為中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國展開了大拘捕和再教育計畫，新疆的邊境管制也隨之變得更加嚴苛。