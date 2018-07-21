印度國會基情四射 反對黨主席熊抱總理莫迪

印度最大反對黨「國民大會黨」主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）痛斥莫迪政府後，走下台擁抱座位上的總理莫迪。（美聯社）

2018-07-21 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度在野陣營對總理莫迪提出不信任動議，昨（20日）在國會進行投票，最大反對黨「國民大會黨」主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）針對動議發言時，痛斥莫迪政府沒能達成執政承諾，但他隨後竟走下台擁抱座位上的莫迪，傳達出雙方雖有不同的意見，但不應彼此敵視的態度。

據《福斯新聞》報導，拉胡爾·甘地指責政府承諾1年內創造2000萬個工作機會，但最後只有40萬個，他還批評莫迪偏袒大公司，和他們進行國防和商業交易，卻犧牲了窮人的利益。

不信任動議對莫迪政府並沒有任何威脅，執政黨在545個國會席次中佔有明顯優勢，因為他們控制著300多個席位。反對派陣營此舉是在測試執政黨盟友是否也感到不滿，果然有2名議員因為對莫迪政府頗有微詞，最後放棄了投票。

據《印度時報》報導，拉胡爾·甘地認為，國會裡不應該充滿著憤怒，因此走向莫迪給了一個大大的擁抱。當拉胡爾·甘地正要走開時，對突如其來的抱抱顯得很震驚的莫迪叫住了他，拍了拍拉胡爾·甘地的背並在他耳邊低語幾句。