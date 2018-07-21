日本通過賭場法 最多建3座賭場綜合度假村

為振興國內觀光產業，日本參議院院會20日晚間通過包括建設賭場在內的「綜合度假村」（IR）法案。（法新社）

2018-07-21 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本參議院昨天（20日）晚間通過由執政黨提出的賭場法，未來最多將可設置3處包含賭場在內的綜合型度假村，執政黨強調，此法案作為緩解部分民眾賭癮的對策，並設有相關配套措施，將可配合東京奧運提高外國觀光客數量。

根據日本《朝日新聞》報導，日本執政黨為刺激經濟，提案設立博弈特區，引起在野黨強烈反彈，多個在野黨議員聯合提出內閣不信任案，不過最終遭執政黨以多數優勢否決，賭場綜合型度假村（IR）實施法稍晚也順利通過，未來將可依法設立賭場度假村。

根據該法規定，日本國內最多可設置3處包含賭場的綜合型度假村，且不會受《刑法》內賭博罪規範。作為配套措施，進入賭場者將需支付6000日圓（約新台幣1660元）的入場費，同時更有28天內僅能進入10次的入場限制。

執政黨擬定，新法允許設立的綜合型度假村將在2020年左右開幕，透過賭場收益，將可升級各大國際會場及劇場等設施，以刺激外國觀光客消費，作為同年舉辦東京奧運前後的經濟成長策略。

持反對意見的在野黨則援引月中出爐的民意調查，其中76％受訪者認為不需要在本期國會通過《賭場法》，只有17％受訪者認為應該通過，痛批執政黨未取得國民理解便強行通過法案，此外，在野黨也推估，未來賭場使用者約有7成至8成是日本人，質疑是否能藉此增加外國觀光客的數量。