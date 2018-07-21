美觀光船翻覆17死慘劇 她一夕間有9名家人溺斃...

美國密蘇里州鴨子船翻覆，造成17人死亡，其中9人來自同一個家庭。（路透）

2018-07-21 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州旅遊勝地泰布爾羅克湖（Table Rock Lake），19日有1艘水陸兩棲鴨子船載著31人下水，卻因惡劣天氣而翻覆，釀成17死的慘劇，1名生還婦女科爾曼（Tia Coleman）更在事故中痛失9名家人。

據《BBC》報導，科爾曼難過地說，「我失去了所有的孩子、我失去了丈夫、我失去了婆婆、我失去了岳父、我失去了叔叔、我失去了嫂嫂、我失去了侄子。」科爾曼表示，她雖然自己沒受什麼傷，但這真的很難去接受。

科爾曼還透露，鴨子船的船長叫大家不要穿救生衣，當船隻在風雨中前進時，船長又告訴乘客不要去拿救生衣，大家都乖乖聽話。科爾曼感嘆，如果當時有穿救生衣，應該有很多人不會溺死。船長則是14名生還者的其中1人，目前正在醫院治療。

警方在說明會中，則沒有回答當時乘客是否有穿上救生衣，也沒有說明船艙窗戶是否打開。鴨子船公司老闆帕蒂森（Jim Pattison Jr）表示，該公司已經營運了47年，從來沒有發生任何事故，船長也有超過16年的經驗。帕蒂森指出，船上有配備救生衣，但根據密蘇里州法律，乘客登船時不需要穿上。