提倡多元價值 法蘭克福設同性伴侶紅綠燈

2018-07-21 13:58

〔中央社〕德國大城法蘭克福，21日將舉行一年一度的同志大遊行，為提倡多元和包容的價值，市府將鬧區的一處紅綠燈改為同性伴侶的標誌。

同志版的紅綠燈最早可追溯到2015年，當時主辦歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的維也納為展現對同志的包容，在全城各地設置了同性伴侶紅燈時肩並肩、綠燈時手牽手過馬路的紅綠燈，轟動國際，從此，薩爾斯堡、漢堡、慕尼黑等歐洲城市也紛紛跟進。

法蘭克福的同性伴侶紅綠燈設在全城最熱鬧的商圈采爾大道（Zeil）上的康士坦伯勒崗哨（Konstablerwache）。在市府負責多元族群政策的官員韋柏（Sylvia Weber）表示，這些紅綠燈伴侶象徵的是同性戀、雙性戀和跨性別者族群在法蘭克福的地位，以及他們帶給這個城市的正面貢獻。

她強調，法蘭克福市府透過贊助、辦活動等方式，實踐性別平等政策，絕對不是只有說說而已。

同志大遊行在柏林、法蘭克福、蘇黎世等地又被稱作克里斯多福大街紀念日（Christopher Street Day），紀念的是曾在紐約克里斯多福大街發生的警方與同性戀者之間的暴力衝突。

法蘭克福人口約70萬人，主辦單位估計，21日的同志大遊行可望有20萬人參加。