券商疏失 女子帳戶爆增110萬美元

2018-07-21 03:44

〔中央社〕一名波士頓婦人日前接獲網路券商電話告知，已將110萬美元存入她的銀行戶頭。但她後來發現，券商搞錯匯款對象，才讓她做了一場一夕暴富的發財夢。

26歲的波士頓居民佛萊明（Ellen Fleming）晉升百萬美元身價，前後僅歷時數小時。她在推特發文分享這段經過，獲得媒體紛紛轉載。

她接受「波士頓環球報」（Boston Globe）訪問時說，18日下午接到網路券商「TD美國交易控股」（TD Ameritrade）金融專員來電告知，已將110萬美元存入她的銀行戶頭。

她表示，立即查看手機裡的帳戶應用程式，果然發現戶頭存款餘額，已經不再是她幾個月來所維持的區區50美元而已，果然有筆百餘萬美元的入帳。

佛萊明說，當時心中想著，得到意外之財真是太棒了，可以馬上辭掉工作，隨心所欲做自己想做的事，還能把學貸通通還清。

不過，她與母親討論之後，決定打電話向券商表示匯款錯誤。到了19日，她的戶頭就恢復原本的餘額了。佛萊明說：「百萬富翁美夢成真，但只有10分鐘而已。」

她表示，金融專員表示，這筆款項原本是要匯給住在佛羅里達州，與她同名同姓的一名婦人，結果陰錯陽差匯到她的戶頭。

她在推特發文中寫道：「將來在我的訃文裡，請記得說明我是『當過一次百萬富翁的佛萊明』。」（編輯：徐睿承）