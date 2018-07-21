美國研究：黑咖啡、青花菜嚐得出苦味 得癌機率比較高

2018-07-21 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州大學（Pennsylvania State University）發布最新研究指出，女性若嚐得到黑巧克力、青花菜與黑咖啡中的苦味，得到癌症的機率比吃不出苦味的女性還要高出58%，研究發布在《歐洲營養學期刊》（European Journal of Nutrition）。

根據《每日郵報》報導，研究人員找來5500名年紀60歲以上的婦女，進行長達20年的研究，觀察女性味覺中的苦味味覺感受器（TAS2R）與食物攝入、癌症風險之間的關聯性，結果發現那些對於苯硫脲（PTC）產生味盲的女性，患癌風險較小。

團隊指出，苯硫脲具有苦味，與味盲女性相比，吃得出淡淡苦味的女性患癌症風險高出40％，吃得出強烈苦味的女性患癌風險則高出58%，研究作者約書亞．蘭伯特（Joshua Lambert）指出，會有這樣的結果，是因為吃得出苦味的女性，可能日常生活很少食用能夠防癌的蔬菜，她們才會對苦味特別敏感，這些深綠色蔬菜通常都帶有苦味。

約書亞．蘭伯特提到，此項研究是針對60歲以上女性進行，年輕女性在苦味敏感或味盲程度上，與患癌風險並沒有太大關連性，長期飲用茶、咖啡的人們，對苯硫脲產生的苦味較不敏感，需要更高濃度的苯硫脲才能讓他們嚐出苦味。

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賓州大學苦味敏感度與患癌關連研究