降乳癌機率！ 哈佛研究：最好每天吃5份這些蔬菜

2018-07-20 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）最新研究指出，女性每天至少食用5份蔬果，就能降低11％患乳癌機率，吃青花菜、抱子甘藍、胡蘿蔔與黃椒的效果最好，研究發布在《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）。

根據《每日郵報》報導，哈佛大學科學團隊招募18.2萬名女性，讓她們4年1次填寫飲食問卷，並每2年調查1次她們的年齡、體重、吸菸狀況和家族癌症病史，同時根據志願者們的健康資料，分析每天吃5.5份蔬果與低於2.5份蔬果的患癌風險，長達37年的研究最後發現，每天吃至少5.5份蔬果的女性，患乳癌的風險降低11％。

此研究將「1份蔬果」定義為226公克的生鮮蔬菜、113公克的煮熟蔬菜，或85公克切過的水果，團隊發現橙色、黃色的蔬菜，或是十字花科的捲心菜、菜花、青花菜、各式甘藍，或是黃椒、胡蘿蔔等蔬菜，對預防癌症效果最好，

領導研究的法米德（Maryam Farvid）博士指出，科學家們長期認為蔬菜的防癌效果，與其含有的纖維質多寡有關，但這個研究反駁了這項觀點，對預防乳癌有幫助的蔬果，特別富含抗氧化劑和其他微量元素，且較高的蔬果食用量與乳癌腫瘤形成機率成反比。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆