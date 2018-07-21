以色列禁止女兵睡覺脫內衣 原因竟是…

以色列國防軍自建國以來，一直奉行徹底的全民皆兵制，不分男女都要服兵役，但近期哈雷迪猶太教徒的服役人數日漸增加，他們對女性的保守觀點也造成軍裡的摩擦不斷，軍方甚至要求服役的女兵睡覺時不得脫下內衣，引起女兵強烈反彈。（法新社）

2018-07-21 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍自建國以來，一直奉行徹底的全民皆兵制，不分男女都要服兵役，但近期隨著以色列的猶太教極端正統教派哈雷迪（Haredi Judaism）猶太教徒的服役人數日漸增加，他們對女性的保守觀點，也造成軍中摩擦不斷，甚至影響軍方，要求服役的女兵睡覺時不得脫下內衣，引起女兵強烈反彈。

根據《國土報》報導，以色列國防軍（IDF）最近為了日漸變多的哈雷迪猶太教士兵，防止他們被「女性誘惑」，制定了針對女兵的隱諱規定（modesty rules）」，像是禁止女兵穿白上衣、禁止脫下胸罩、禁止在男子附近抽菸等等。

以色列婦女聯合會（Israel’s Women’s Network）的總幹事米哈爾．瑪格麗歐特（Michal Gera Margaliot）指出，在過去的1年半，已經有數10名女兵向他們投訴，有第一線指揮官開始求她們奉行一些奇怪的「隱諱規定」（modesty rules）。

有些案例甚至讓「隱諱規定」無限上綱到連女兵睡覺時都不准脫掉胸罩，有女兵在投訴中指稱，「睡覺熄燈前有2分鐘的檢查時間，若是被抓到會被警告。」

甚至在一些軍事基地還有規定要求女兵不得穿白上衣，出外操練時也不得穿長度沒超過膝蓋的短褲，以防激起男性的性慾。

但是隨著IDF裡哈雷迪猶太教士兵的服役人數越來越多，保守宗教勢力與世俗派的摩擦也日益明顯，過去曾發生一名女性指導員，因為哈雷迪猶太教軍官覺得「她的出現讓覺得不舒服」，害她被迫調離崗位。

這名女性指導員還透露，若是這個營中的哈雷迪猶太教士兵很多，上級還會要求女兵在短褲外加穿長褲，但很少有人照做，她們情願蹺掉操課也不願照辦。

哈雷迪猶太教徒是猶太教正統派最保守的一支，他們極端要求專研猶太經典，在生活與教育上嚴厲奉行「男女分離制」，在13~18歲時會分開生活；哈雷迪猶太教徒也強烈反對教派的子弟服兵役，以色列國會過去在2002年甚至通過爭議的「塔爾法案」，允許哈雷迪猶太教徒免服兵役，直至2012年才遭最高法院宣告違憲。

但同年12月以色列內閣又通過提案，允許哈雷迪猶太教徒以替代役代替兵役，但是一般公民不分男女都要服3年兵役，只有哈雷迪猶太教徒可以服僅半年的替代役，引起社會與反對黨的反彈。

而哈雷迪猶太教徒與阿拉伯裔的公民不用服義務役，讓過去30年ID的義務役人數大幅降低，1990年時，以色列有75％的青年被徵招入伍，但是至2020年時計會降至64％。

軍方一直致力於提升哈雷迪猶太教徒服役的比例，但同時也越來越多女性選擇從軍，也讓雙方價值觀上的摩擦不可避免的提高。