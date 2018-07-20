無尾熊頭卡柵欄表情無奈 救難人員發現牠是慣犯

近期澳洲有民眾發現一隻卡在柵欄的無尾熊，牠露出無奈的表情意外引起討論。（圖擷取自南澳電網公司推特）

2018-07-20 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲阿得雷德（Adelaide）南部發電廠日前出現意外的訪客，一頭無尾熊的頭部卡在欄杆間，經救出後並無大礙，但無尾熊受困時的無奈表情引起熱烈討論。

「這對無尾熊來說，不是美好的一天。」南澳電網公司（SA Power Networks）18日在推特發文，稱有頭無尾熊意外闖進發電廠，所幸有救援團體和發電廠人員的合作，順利將這頭無尾熊救出。

消息一出，網友們大讚救援團隊及發電廠的協助，其中無尾熊受困時的表情逗樂許多網友，「這不是在說上班前的我嗎？」、「一臉無辜、等待救援的模樣，真的很討喜」、「雖然常在路上遇到無尾熊，但這次真的是笑果滿點」。

據《澳洲廣播公司》報導，「這個小傢伙真的很幸運」發電廠主管羅勃茲（Paul Roberts）表示，如果牠越過欄杆爬進發電廠，可能將會受到嚴重的傷害，甚至死亡，例如：碰觸到高壓電致死。

「這不是我第一次見到牠」動保人士希爾伍德（Sally Selwood）表示，這頭無尾熊曾被狗狗困在後院，因此牠耳朵上有個黃色記號。她笑稱這頭無尾熊似乎很喜歡陷入困境，但這次感覺有點傻，其實牠趴低一點就可以從圍欄脫困。目前這頭無尾熊已經野放。