OL年賺277萬買不起市區房 奢侈花費曝光反挨批

2018-07-20 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基本月薪22k讓年輕人入不敷出、買不起房子，遠在英國倫敦的凱特（Kate Donovan）也有相同困擾，令人好奇的是，年收入近69500英鎊（約台幣277萬）的她居然也買不起房子，但在她數字驚人的支出清單曝光後，也隨即引來批評。

據《每日郵報》指出，凱特日前接受媒體採訪，針對「生活在倫敦的心聲」主題發表看法，她大吐苦水地表示，收入根本入不敷出，更別說要在市區買棟小公寓了。記者細問之下才發現，凱特在房地產公司擔任銷售經理，年薪高達6萬9500英鎊（約台幣277萬）。

據了解，採訪過程中凱特分享自己每月支出項目，包括基本開銷房租、水電、保險費等，甚至還有一些非必要的交際應酬費、夜店貴賓和健身俱樂部的年費。凱特的月收入大概是新台幣23萬，但最後每個月僅存不到5萬當作購屋基金。有鑑於此，凱特列下省錢計畫，但許多花費還是高得嚇人，例如：每月523英鎊（台幣近2萬元）的零食費。

這則採訪片段一播出，不少同樣居住於英國都覺得不可思議。網友們批評「你的年收入根本綽綽有餘！要買房是可以的」、「交際應酬和夜店玩樂那些都是不必要的花費」、「感覺你過的太奢侈～」，面對大批網友的批評，凱特還在推特自嘲「看來這個節目讓我引起一場風暴」。