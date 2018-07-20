黑澤明御用編劇！以成名《羅生門》橋本忍病逝 享壽100歲

2018-07-20 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名編劇，日本名導黑澤明的御用編劇橋本忍，在當地時間7月19日早上9點26分，因肺炎於東京的住家中溘然長逝，享壽100歲。

綜合外媒報導，橋本忍於1918年4月18日出生在日本兵庫縣的一個小飯店業者家中，從小深受喜愛戲劇的父親陶冶；他長大後原本在日本國鐵工作，後來因為徵召入伍，不過在軍中被檢查出患有肺結核，被永久免除兵役，之後展開療養生活。

橋本忍在療養所時，對當時知名編劇伊丹萬作心生嚮往，從此立志成為編劇。離開療養所後返回家鄉後，他編寫了一部劇本《山中的兵隊》，並寄給伊丹本人，結果收到了伊丹的回信，之後他就一邊在軍需品公司工作，一邊以「伊丹唯一的編劇弟子」身分，接受伊丹的劇本寫作指導。

後來橋本忍一邊當上班族，一邊持續編寫劇本，1949年，他將芥川龍之介短篇小說《竹林中》改編成劇本，到東京交給導演佐伯清，最後經黑澤明之手翻拍成電影，後來黑澤明又要求橋本忍將劇本寫長一點，他又從芥川另一部小說《羅生門》的內容新編入劇情，再經黑澤明修改後，拍出《羅生門》，於1950年上映。

《羅生門》上映後造成轟動，不但國際上獲獎無數，也讓橋本忍一戰成名，之後他就辭去原先的工作，到東京成為專職編劇，加入黑澤明編劇團隊，之後也與其他導演合作，創作出無數膾炙人口的電影劇本。

橋本忍一生創作無數，他的劇本被評為「劇本邏輯關係嚴謹，有很高的構成力」，代表作有《正午的黑暗》、《追捕》、《零的焦點》、《切腹》、《霧之旗》、《奪命劍》、《白色巨塔》、《日本最長的一日》、《日本沉沒》等。