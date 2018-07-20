台灣9企業名列世界500大 6企業進步、2企業新上榜

2018-07-20 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國財經雜誌《財星》（Fortune）19日公布2018年世界500大企業名單，前5名分別為美商沃爾瑪、中國國家電網、中國石化、中國石油天然氣集團與荷蘭殼牌公司，台灣鴻海集團相較於2017年的第27名進步3名，來到第24名，台灣共有6家企業在今年名次上升。

除了鴻海公司名列世界500大企業外，台灣尚有排名285名的和碩聯合科技，相較於2017年的第296名進步14名；排名354名的廣達電腦，較去年進步36名；排名368名的台積電，較去年名次上升1位；排名404名的仁寶電腦工業，較去年進步54名。

此外還有排名410名的國泰人壽，相較去年進步1名；以及分別名列432名、436名、478名的緯創資通股份有限公司、台灣中油與富邦金融控股公司，中油在2016年躋身世界500大排在443名，但2017年從榜單上消失，緯創與富邦金都是首次名列其中。

美國財經雜誌《財星》公布的2018年世界500大企業名單，係按2018年3月31日前結算的財政年度的總收入，今年上榜的企業共來自33個國家，在全球擁有6770萬名雇員，《財星》從1954年起每年均公布世界500大企業名單，為經濟產業界所關注的焦點。

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美國財經雜誌《財星》2018年世界500大企業名單