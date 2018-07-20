新加坡驚爆駭客竊取150萬人個資 李顯龍也受害

2018-07-20 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡驚傳遭遇史上最嚴重駭客攻擊事件！新加坡衛生資訊部今天表示，有150萬人的醫療紀錄遭到竊取，受害者包括總理李顯龍，當局也認為駭客本次的攻擊目標就是李顯龍。

綜合媒體報導，新加坡衛生部今日中午召開記者會表示，政府的一個資料庫遭到駭客入侵，並指在2015年5月到今年7月4日之間就醫的150萬名病人，其包括姓名、生日、身份證號碼和地址等個人資訊遭駭客竊取，其中有16萬人的門診開藥紀錄也遭竊取，受害者包含總理李顯龍的個人資料和就醫紀錄，另有幾名部長的個資也遭竊，不過當局拒絕透露有哪些人受害。

官員形容本次的駭客攻擊「史無前例」、有蓄意鎖定目標，強調這並非業餘的駭客獲犯罪集團所為，但對於駭客的目的是否牽涉到政治目的則不願多談。新加坡衛生部長顏金勇除在記者會上當場致歉，也明確指出：「攻擊者特別以及一再鎖定總理李顯龍的個人資料以及門診紀錄。」

李顯龍本人也在臉書發文，指雖然不清楚駭客的目的，自己的就醫紀錄通常也不會公開，但對於資料外洩強調，沒有什麼值得擔憂的。李顯龍也說，事發後已要求網路安全局等相關單位全面加強防禦，並召集調查委員會對此事件進行探討中。

現年66歲的李顯龍曾於2015年被診斷出罹患前列腺癌，並於2月間接受手術切除攝護腺。當年5月時醫療團隊則指出，李顯龍已完全康復，體內已無癌細胞，健康狀況良好。這也是李顯龍第二次罹患癌症，他在1992年曾因淋巴癌接受化療，接受化療後康復，不過醫師根據檢查報告分析，李顯龍罹攝護腺癌與當年罹患淋巴癌應該沒有關係。