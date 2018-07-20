還魂訴冤？ 菲少女被已故哥哥上身 瞪眼大哭泣訴案情

菲律賓一名16歲少女阿比蓋爾（Abigail Magtalas）在家中突然進入崩潰狀態，脫口說出已故3個月哥哥馬文（Marvin）慘死內情。（圖擷取自Abigail Magtalas臉書影片）

2018-07-20 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕許多刑事案件會靠著超自然現象而偵破案情，靈異事件或許不可盡信，但有時卻不可不承認其玄妙之處。日前，菲律賓一名16歲少女阿比蓋爾（Abigail Magtalas）在家中突然進入崩潰狀態，脫口說出已故3個月哥哥馬文（Marvin）慘死的內情，這種情況被家人認為是兄長「附身」在妹身，以訴冤死之苦。

綜合外電報導，影片中阿比蓋爾歇斯底里大哭並瞪大雙眼，連續變換語速與聲調地說，當時在下班後因目睹毒品交易，因而惹來殺身之禍，在被槍殺之前還受虐了4小時。

馬文借用妹妹的身體表示，他懇求綁匪可以將他囚禁，但拜託停止凌虐，但最後仍被開了7槍。他更向母親道歉，當天如果早點回家就不會有憾事發生。

馬文妻子補充，他們兄妹倆感情很好，阿比蓋爾也是第一次發生這種情況，他們認為絕非造假，同時，阿比蓋爾也很想替哥哥申冤。

據警方初步調查，案發當日，馬文在下班回家途中，意外撞見黑道交易毒品，事後遭強行擄走後滅口，屍體還被隨意棄置在隔壁村莊的馬路旁，被發現時屍身早已浮腫，佈滿十數個彈孔。

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阿比蓋爾附身影片