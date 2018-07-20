土耳其拒引渡澳籍頭號IS份子 澳洲政府：尊重

2018-07-20 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲最著名且惡名昭彰的伊斯蘭國聖戰份子普拉卡什（Neil Prakash）於2016年傳出被美軍炸死的死訊，但於幾個月後在試圖進入敘利亞境內時，在土耳其被捕，澳洲政府希望將這名頭號通緝犯引渡回國審判，但土耳其拒絕引渡並監禁普拉卡什。

澳洲當局表示，墨爾本出生的普拉卡什與澳洲多起恐怖攻擊有關，普拉卡什也在法庭上坦承「與案件有關，但並非100％參與」，府方將普拉卡什描述為「從中東滲回澳洲的重要人物」，活動深入墨爾本和雪梨，他聲稱過去被迫製作了伊斯蘭國（IS）的宣傳影片，但在看到組織的「真面目」後，普拉卡什便逃離伊斯蘭國。

在普拉卡什在土耳其落網後，澳洲當局一直希望能將普拉卡什引渡回國，澳洲總理麥肯·滕博爾（Malcolm Turnbull）告訴澳洲的媒體，他預計普拉卡什將在12個月內被引渡回到澳洲境內。

澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）在一份聲明中表示，會持續與土耳其協商引渡普拉卡什，看是否會有上訴的可能。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）告訴當地媒體，雖然澳洲確實希望能夠引渡普拉卡什，但他也很高興普拉卡什在土耳其入獄，「從我們的角度來看，如果能夠引渡他回國是最好的，不過我們尊重土耳其的決定。但就像我所說的，如果他在土耳其監獄裡腐爛，那對我來說也是一個好的判決」。