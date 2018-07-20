「40歲還單身就結婚」 情侶20年前分手約定終成真

英國一對男女在20多年前分手時相約，如果他們到了40歲仍單身就要結婚，結果這個約定最後竟然成真。（圖擷自推特）

2018-07-20 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對男女在20多年前分手，當時兩人開玩笑相約，如果他們到了40歲仍單身就要結婚。結果這個約定最後竟然成真，兩人在分手20年後，終於再次會合並踏入禮堂。

綜合外媒報導，英國情侶歌登（Mairi Gordon）與麥克里藍（Rhys McLellan）在兩人20多歲時曾交往，並在1995年分手。當時兩人相約，如果到了40歲時他們仍單身，兩人就要結婚。後來他們雖曾於2009年在一個場合上碰面、並一起喝酒，但由於兩人當時身邊有伴，因此什麼事也沒發生。

後來歌登與交往12年的男友分手，並巧遇麥克里藍的媽媽，從她那裡拿到麥克里藍的電話，兩人當時雖有相約面見，但由於歌登沒能放掉上一段感情，因此兩人沒什麼進展。等到兩人終於開始交往後，歌登又因為害怕受到傷害，因此決定提分手。

結果兩人在2015年又重逢，決定再給這段感情一次機會，後來歌登因為出意外、膝蓋受傷，結果麥克里藍一直在身旁陪伴，讓兩人感情突飛猛進。之後兩人決定訂婚，最後終於在2017年結婚。