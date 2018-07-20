驚人！塑膠丟入海 多明尼加海岸掀起垃圾浪

對地球造成莫大負擔，台灣前友邦多明尼加共和國，在本月17日被民眾在首都聖多明哥（Santo Domingo）捕捉到驚人垃圾海的景象，誇張畫面讓網友全都傻眼。（圖擷取自影片）

2018-07-20 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕全世界每年製造出來的塑膠垃圾，對地球造成莫大負擔，台灣前友邦多明尼加共和國，在本月17日被民眾在首都聖多明哥（Santo Domingo）捕捉到驚人垃圾海的景象，誇張畫面讓網友全都傻眼。

國際非政府組織「Parley for the Oceans」17日官方臉書上發布影片，從中顯示多明尼加首都聖多明哥的海岸邊，有成千上萬的塑膠垃圾隨波逐流，但並未被洋流帶走，反而是不斷被浪水往陸地堆積，垃圾數量多到看不見海浪，取而代之的是「垃圾浪」。

該組織指出，此影片拍攝時，已有500名志工耗時3天，在該海岸邊清運至少30公噸的塑膠垃圾，但從畫面中可見到剩下的數量還相當多，因此相關工作將於本月21日繼續進行，呼籲全球民眾不應在使用塑膠垃圾影響環境，希望能有更多人加入清理作業。

許多網友知悉此事後，都感到相當不可思議，紛紛留言指出「塑膠影響生態的狀況已相當嚴重」、「美麗的海洋怎麼會變成這樣」、「不知道全世界海上的塑膠垃圾有多少」、「真的不要再使用塑膠了，用木頭吧」、「太可怕的景象，從來沒看過這麼誇張的」。

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