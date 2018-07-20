史上首艘擊沉敵艦潛艇 離奇沉沒之謎露曙光

葬身大海超過一世紀，漢利號在2000年重見天日。（美聯社）

2018-07-20 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國南北戰爭期間，南方邦聯秘密建造的潛艇「漢利號」（H.L.Hunley）成功擊沉北方聯邦軍的蒸氣戰鬥用帆船，其於襲擊後離奇沉沒，成了歷史之謎。科學家近日發現，潛艇內的迅速上浮裝置並未被啟動，懷疑機組人員錯估情勢，未及時啟動裝置而葬生大海。

漢利號在1864年初發動的一次襲擊中，成功將美國聯邦戰艦豪薩通尼克號擊沉，然而自身卻也在行動後因不明原因沉沒，艇內無人生還。歷經100多年的搜尋及探測，漢利號終於在2000年8月8日被打撈出水面，目前正被安放於一只特製水缸中，由考古學家進行研究。

戰爭期間，為確保機組人員安全，設計者在潛艇內暗藏了一具重達454公斤，被稱作龍骨墩（keel blocks）的裝置，操作人員一旦啟動該裝置，整艘潛艇將可快速上浮。研究漢利號長達18年的考古學家史嘉福利（Michael Scafuri）週三（18日）表示，漢利號上的龍骨墩未被啟動過，推測可能是機組人員誤判情勢，錯過上浮時機，最終導致潛艇葬身大海。

史嘉福利指出，越來越多證據顯示，機組人員直到潛艇沉沒前一刻，都可能沒察覺危險，目前這艘著名的潛艇殘骸仍被存放在注有7萬5千加侖（28.3萬公升）淡水的水箱中，由考古學家組成的團隊持續進行修整，以分析事件背後的真相。