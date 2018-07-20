中國玻璃碎了一地... 加拿大拒絕中企「信義玻璃 」設廠

中企「信義玻璃」企圖在加拿大設廠，遭安大略省貴湖／艾拉摩薩（Guelph／Eramosa）議會投票阻止。（圖擷自信義玻璃微博）

2018-07-20 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國玻璃心又要碎了一地！加拿大安大略省貴湖／艾拉摩薩（Guelph／Eramosa）議會16日舉行投票，阻止中企「信義玻璃」在安大略滑鐵盧區劍橋和貴湖之間設廠。

據《CBC》報導，信義玻璃計畫每天使用160萬公升的水來製造玻璃，該公司代表強調，在製作玻璃過程中用來冷卻的水，會在系統內不斷循環，以減少對當地含水層水源的使用。該工廠投資項目耗資約4.5億美元（約新台幣138億元），最多可以聘僱400位員工。

但貴湖／艾拉摩薩議會投票通過議員沃爾克（David Wolk）的提案，決定124號高速公路和32號惠靈頓路的土地不能建立高耗水工業。投票中只有1位反對者，那就是議員布美斯特（Mark Bouwmeester），他表示自己對設廠也和居民有一樣的擔憂，但議會的投票過程讓他感到失望。

布美斯特16日當晚針對提案連續發言30多分鐘，並不斷忽視250多人出席的議會中傳來的抗議聲。布美斯特對此辯解，他覺得政治家把自己當成水文或地質專家並不合適。

當地居民兼市政關注團體發言人麥謝利（Susan McSherry），對於議會能夠阻止設廠相當激動，她強調這個投資項目永遠不應該開始，因此議會能夠認識到這個錯誤是值得讚揚的，但她不認為設廠程序到此就會結束。

信義玻璃發言人狄斯莫爾（Neil Dinsmore）在議會投票當晚，出席議會表示信義已完成設廠地點的技術報告，希望能消除居民的擔憂，該報告可再交由專家審查。

狄斯莫爾當時在議會上呼籲，議員們應拒絕沃爾克的提案，並召開第二次公聽會以收集公眾意見。狄斯莫爾說，該提案給人一種消極看法，那就是貴湖／艾拉摩薩對未來的發展機會都會關上大門。不過，狄斯莫爾最終仍無法打動議會。