經濟學人：巴拉圭仍與台灣站在同一邊

南美洲友邦巴拉圭8月15日舉行總統當選人阿布鐸就職典禮，總統蔡英文（右）已收到邀請函。圖為2017年蔡總統致贈時任巴拉圭總統的卡提斯建交60週年紀念酒。（中央社檔案照片）

2018-07-20 13:28

〔中央社〕南美洲友邦巴拉圭8月15日舉行總統就職典禮，總統蔡英文已收到邀請函。關於台灣外交處境，英國經濟學人美洲版報導，巴拉圭目前仍與台灣站在同一邊。

經濟學人以「台灣與巴拉圭長遠關係持續收到成果」為題報導指出，台灣與巴拉圭一個是亞洲島國、一個位在南美洲內地，分處地球兩端，距離2萬公里遠，但在巴拉圭濕熱的首都亞松森，卻到處可見到代表兩國邦誼的信物。

林蔭茂密的郊區立著一座歷經風霜的蔣介石銅像，不遠處是台灣2003年出資興建的巴拉圭國會，附近還有一座外型仿造台北101大樓的紀念地標。這座2017年揭幕的紀念碑上交纏了兩國國花——梅花及西番蓮，紀念建交60週年。

報導指出，兩國自1957年建交至今61年，台灣除了援助金錢之外，還輸出警車、西班牙語字幕的電視劇，協助訓練學生與軍官。巴拉圭方面回報以商品、食品以及外交上的支持。

中國的北京政府長年遊說世界各國拒絕承認台灣的國際地位。1990年承認台灣的國家數比承認中國北京政府的國家數為28比139，但到了今日數字為18比177。

自2016年底以來，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加與布吉納法索接連與台灣斷交，轉投中國懷抱。台灣現有18個邦交國中，10國位在拉丁美洲。

但中國開發銀行自2005年到2017年間，已借貸1500億美元給拉丁美洲國家，這是台灣不可企及的數目。

報導指出，台灣方面有理由擔心，巴拉圭這個南美洲唯一友邦可能成為下一個斷交的對象。總統當選人阿布鐸（Mario Abdo Benitez）有意透過南方共同市場（Mercosur）與中國簽訂貿易協議。

根據一名顧問指出，在不承認中國的情況下，阿布鐸想要在北京開設貿易暨投資辦事處。另有一名部長表示，巴拉圭實際上已間接出口商品到中國，主要是經由烏拉圭賣出去的大豆。

中華民國駐巴拉圭大使周麟向經濟學人表示，台灣處變不驚。

周麟指出，不承認中國不代表會造成貿易上的障礙，事實上中國就是台灣最主要的貿易夥伴。台灣去年與巴拉圭簽署一項經濟合作協定，提供54項產品的關稅優惠，並出資為巴國興建4500戶社會住宅，今年4月兩國宣布，合作推動台巴工業科技大學。

除了以上密切互動，報導指出，巴國新任外長人選賈斯狄優尼（Luis Castiglioni）熱愛台灣，經常訪台。

報導引述周麟表示：「我們不是超級強國，但我們總是與巴拉圭站在同一邊。」報導結尾指出，至少到目前為止，巴拉圭方面的領導階層還是站在台灣這邊。