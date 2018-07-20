「馬桶門」性愛片瘋傳！ 《抖音》審核機制再受質疑

最近《抖音》又流傳一對男女在廁所性愛大戰的3分20秒影片，讓網友再度懷疑《抖音》的審核機制。（圖擷取自微博）

2018-07-20 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕短片拍攝軟體《抖音》，日前官方才公布全球月活躍用戶高達5億，但一直被外界質疑缺乏控管，走光、裸體等影片在平台上流通。最近《抖音》又流傳一對男女在廁所性愛大戰的3分20秒影片，讓網友再度懷疑《抖音》的審核機制。《抖音》懷疑，有人刻意製造輿論污名化《抖音》的行為。

綜合媒體報導，影片顯示有一對男女在廁所的馬桶上大戰，影片中完全沒有馬賽克，沒有任何遮擋的動作，影片隨即在中國網路上瘋傳。許多網友認為這兩人都出於自願，不擇手段藉由影片爆紅。還有人爆料，指這對男女是一對情侶。

《抖音》官方表示，網路上出現的「馬桶門」事件，與《抖音》真的無關。不斷有類似「抖音最新情侶大尺度『馬桶門』影片流出，簡直毫無底線...」，「疑似抖音勁爆視頻流出，情侶在衛生間馬桶上作戰，抖音還能走多遠」等訊息在網路上流通。

《抖音》認為，這些訊息論調高度一致，都是貼出一段廁所不雅影片的截圖，認為抖音故意放縱色情影片在站內傳播，來吸引眼球、流量，但是這些訊息與事實完全不符。《抖音》還說，有理由懷疑，這可能是有組織的、製造輿論污名化《抖音》的行為。