羨慕洞穴少年能夠獲救 世越號家屬：我希望自己是泰國人

南韓世越號國賠案宣判，罹難者家屬將喪命的親人與泰國洞穴少年做比較，坦言很羨慕那些獲救的泰國少年，他真希望自己是泰國國民。（歐新社）

2018-07-20 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號於2014年4月16日沉沒，釀成304人死亡的慘劇，其中大多數是參加校外旅行的高中學生。首爾中央地方法院19日宣判國賠案，認定政府須對此賠償，有罹難者家屬在聽判後表示，他很羨慕泰國洞穴獲救的少年，他真希望自己是泰國國民。

據《路透》報導，南韓是亞洲最進步的國家之一，但世越號沉沒後拙劣的救援行動讓韓國人深感震驚與憤怒，不少批評的矛頭對準了前總統朴槿惠。118名罹難學生的家屬共354人拒絕賠償協議，並在2015年向韓國政府和世越號運營商清海鎮海運提告。

法庭文件顯示，當時世越號上共有476名乘客，超過3分之2是高中生，船長和船員在沉船前告知他們留在船艙的房間內，接著就自行棄船逃跑，因此許多罹難者是在船員的指示下而喪命。此外，趕到現場的南韓海警，也未能救出受困的乘客。

法院宣判對每位罹難者賠償2億韓元（約新台幣544.3萬元），並對每個家屬額外賠償500萬韓元（13.5萬元）至8000萬韓元（約新台幣217萬元）。審理此案的法官表示，受害者在不知道發生什麼事的情況下，於船內等待救援時走向了死亡。

罹難者家屬協會對判決不滿，因為法院並不認為總統辦公室在救援行動中違反法律，家屬們將繼續上訴。1名受害者親屬忍著在眼眶裡打轉的淚水，提到泰國洞穴獲救的少年們，他坦言這是自己第一次羨慕泰國人民，未來他還會一直羨慕下去，「真希望自己能夠是泰國人」。

因貪污案正在坐牢的前總統朴槿惠，對於沒有妥善展開救援行動的指控始終否認。但先前一項調查顯示，朴槿惠於世越號翻覆後仍然留在臥室，並和閨密崔順實碰面。至於世越號的船長，已在2015年被法院裁決殺人罪成立，判處無期徒刑，其餘10多個船員則都是有期徒刑。