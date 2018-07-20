3D列印手槍 8月起在美合法

製槍發明家威爾森於2013年推出全世界第一把3D列印手槍。（圖擷取自CNN網頁edition.cnn.com）

2018-07-20 13:18

〔中央社〕美國司法部與擁槍倡議人士纏訟多年的官司達成和解後，從今年8月1日起，擁有或散布槍枝3D列印藍圖，在美國都將合法。

2013年，製槍發明家威爾森（Cody Wilson）推出全世界第一把3D列印手槍，使用材質為丙烯（月青）、丁二烯、苯乙烯共聚物（Acrylonitrile Butadiene Styrene）塑膠，也就是一般兒童積木的使用原料。只有撞針使用金屬材質，還有一片小型金屬板，以符合1988年「不可探測槍枝法案」（Undetectable Firearms Act）法規。

他將這把訂名為「解放者」（The Liberator）的單發塑膠手槍藍圖上傳網路，開放民眾下載。「解放者」亮相之後很快獲得「鬼影手槍」綽號，因為這款塑膠手槍與一般槍枝不同，沒有序號，根本無法追查。

不過，藍圖在網路公布的一週後，威爾森就收到美國國務院警告，要求他立即撤銷3D手槍列印藍圖，否則將因觸犯武器出口的聯邦管控，面臨起訴。

威爾森透過律師表示，禁止他在網路公布3D手槍列印藍圖，嚴重違反美國憲法第一修正案所保障的言論自由，也違背人民有權擁槍的權益。2015年，威爾森對美國政府提告。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，威爾森與他所成立的非營利組織「防衛分布」（Defense Distributed）與美國司法部之間的法律攻防戰，已於今年6月29日達成和解，但一直沒有對外曝光。

報導指出，根據威爾森律師提供的和解書，美國政府同意賠償威爾森4萬美元法律開銷，並退回他先前繳交的某些註冊費用。從今年8月1日起，擁有或散布槍枝3D列印藍圖，在美國都將屬於合法。