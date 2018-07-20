臉書不移除否認大屠殺貼文 祖克柏談話掀波

2018-07-20 04:20

〔中央社〕臉書（Facebook）今天再度捲入爭議，因為執行長祖克柏受訪時主張，這家社群媒體龍頭不應過濾掉否認納粹德國大屠殺事件存在的貼文。祖克柏為滅火後來只得再釐清談話內容。

祖克柏（Mark Zuckerberg）這番話引發強烈批評，似乎損及臉書近來剷除平台上鼓吹仇恨、暴力言論和不實訊息的努力。

他昨天接受科技資訊網站Recode網問時表示，臉書雖然致力阻止散播假消息，但不會只因內容確實有錯誤就過濾掉某些貼文，包括否認大屠殺事件的說法，以及常傳播陰謀論的網站「資訊戰」（Infowars）的內容。

祖克柏解釋說：「我是猶太人。就是有些人否認大屠殺事件發生過。我認為這令人很不快，但到頭來我還是不認為我們的平台應該把那些內容下架，因為我認為各式各樣的人都會搞錯一些事。我不認為他們是刻意要搞錯。」

批評者迅即指責祖克柏的說法，認為這種言論可能激起仇恨和暴力。

猶太人組織西蒙魏森索中心（Simon Wiesenthal Centre）人員古柏（Abraham Cooper）表示：「否認大屠殺是典型的『假消息』。納粹大屠殺是歷史上留下最多記載的暴行，讓否認大屠殺的謬論貼上臉書，或是任何其他社群媒體平台，不能以『自由交換意見』之名來辯解。」

祖克柏後來發送電子郵件給Recode釐清他的談話，強調若是臉書的事實查核人員將某項正在傳播的貼文列為內容不實，它就會喪失在用戶動態消息散布的大多機會，而「若有貼文越線鼓吹對特定群體的暴力或仇恨，則將遭到移除」。

臉書才剛舉行媒體簡報會，說明公司的新政策，將移除可能引發暴力的不實貼文。祖克柏的失言風波恐將轉移焦點。

雪城大學（Syracuse University）社群媒體教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）表示，儘管臉書已加強努力，但因為在全球有多達20億用戶，必須有更多人力來清除平台上可能造成傷害的貼文。