美國太空科學大會 中國專家未獲簽證集體缺席

2018-07-20 00:23

〔中央社〕中國媒體報導，目前正在美國舉行的一場太空科學大型國際會議，原本要參加的一群中國衛星專家，因為沒有拿到簽證而集體缺席。

為期9天的第42屆國際太空研究委員會議（COSPAR），14日在美國加州巴沙迪納市（Pasadena）登場，共有來自世界各國2200餘名太空科學家參與。

中媒觀察者網引述網民在微博爆料指出，COSPAR會議中的「張衡一號」地震和電磁監測科學衛星分組會議，分會主席15日在開幕式宣布，這個分會的主角：中國的專家們全部沒有拿到簽證。

報導稱，「張衡一號」衛星工程首席科學家申旭輝透過簡訊確認，這次「張衡一號」衛星參加COSPAR大會的專家，都沒有獲得簽證；他說，不是很清楚被拒簽的原因。

申旭輝表示，「張衡一號」衛星是中國與義大利合作項目，義方專家有出席此次分會，但相關中國專家應該都沒有出席。

COSPAR秘書處則透過電子郵件回覆稱，無法確認參會人員出席或缺席的理由。

根據報導，美國駐中國大使館總機表示不提供拒簽諮詢；美國簽證服務中心客服人員稱，需查證簽證申請人訊息後才能做解答。

「張衡一號」是中國首顆觀測與地震活動相關電磁訊息的衛星。新華社此前報導，2月2日，中國在酒泉衛星發射中心以長征二號丁運載火箭成功將「張衡一號」發射升空，進入預定軌道。報導稱，這代表中國成為世界上少數擁有在軌運行高精度地球物理場探測衛星的國家之一。