村上春樹《刺殺騎士團長》香港列「不雅」須包膜加警語才能賣

日本知名的暢銷作家村上春樹2017年發表的長篇新作《刺殺騎士團長》，也於同年底出版了中文版，不過近日遭香港審查機構列為「不雅物品」，不但禁止18歲以下人士購買，在書店販售時還必須包上塑膠封套，並加上警語。（法新社）

2018-07-19 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名的暢銷作家村上春樹2017年發表的長篇新作《刺殺騎士團長》，也於同年底出版了中文版，不過近日卻因為香港書展而被港府當局盯上，遭香港審查機構列為「不雅物品」，不但禁止18歲以下人士購買，在書店販售時還必須包上塑膠封套，並加上警語。

綜合媒體報導，村上春樹所著的《刺殺騎士團長》共分為上下兩部，分別為「意念顯現篇」、「隱喻遷移篇」兩本；由於村上春樹的小說場有性愛場面的情節描述，本作亦然，故事中也講述了主角與有婦之夫發生關係的情節描述。

「香港淫褻物品審裁處」在7月19日在報章上發布告示，將村上春樹的《刺殺騎士團長》第一部及第二部，暫評為第II類物品（不雅物品）；有當地媒體指出，因為該書展只能展示第I類書籍（既非淫褻亦非不雅），故展場書商立刻將《刺殺騎士團長》下架處理。

根據香港《淫褻及不雅物品管制條例》，第II類物品被定義為「不雅」，若是被「香港淫褻物品審裁處」評定為第II類物品，將不得向18歲以下人士發布，並且須封上塑膠包膜，並載有法定警告才可販售；首次違反規定者將會被判港幣40萬元（約新台幣156萬元）及1年有期徒刑；第2次及累犯者可處罰款港幣80萬元（約新台幣312萬元）及1年有期徒刑。

根據香港相關規定，在淫審處做出暫評後，出版者可在5日內提出覆核評級的要求，而若是出版者沒有提出覆核要求，「暫評」可能會使出版者吃上罰款，甚至有刑事責任。

而除了香港，這本小說在出版之初，也曾在日本引發極右派反彈；因小說故事中有提到日本政府絕口不提的南京大屠殺事件，導致日本極右派與激進網友對此猛烈抨擊；不過極少接受採訪的村上春樹當時也一反常態，不但出面譴責極右派的歷史修改主義，還強調「雖然小說家能做的有限，但可以用說故事這一形式與之對抗。」