谷歌搜尋「白癡」 竟出現這位總統…

網友用谷歌（Google）搜索對美國總統川普進行一場不尋常的抗議行動。（歐新社）

2018-07-19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕最近一群網友已經開始對美國總統川普（Donald Trump）進行一場不尋常的抗議行動：谷歌（Google）搜索。

綜合外媒報導，在谷歌圖片搜索欄輸入「idiot（白癡）」後，會發現前幾個結果都是美國總統川普的照片。這可能與上週四（12日）川普訪問倫敦期間，反川普民眾用搖滾樂團「年輕歲月」（Green Days）2004年發行的《American Idiot》當作抗議主題曲有關。

據《衛報》指出，從那時起，抗議者一直試圖維持搜索結果與川普照片和「白痴」之間的聯繫。為此，網友們試圖操縱谷歌的演算法，例如收集人們有關川普關鍵詞及照片的Reddit貼文。

谷歌過去也曾遇到類似問題，2004年，搜索「猶太人」出現鷹勾鼻圖片、2009年，搜索蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama），竟是出現這位前第一夫人被修成類似猩猩的惡搞照片。在2016年美國大選前，谷歌搜索「強姦犯」，可能至少會有5張美國前總統克林頓（Bill Clinton）的照片進入前10名。

谷歌公司曾表示，「谷歌搜索結果中的排名，在很大程度上是依賴電腦演算法，這與數千種網頁與相關查詢有關」，「有時，語言的微妙之處會導致出現無法預測的異常現象」。

在谷歌圖片搜索欄中輸入「idiot（白癡）」後，會發現前幾個結果都是美國總統川普的照片。（圖擷取自網路）