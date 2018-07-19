轟中國無意討論貿易問題 美方怒批「像黑手黨一樣」

白宮首席經濟顧問庫德洛表示，習近平（左）無意跟進川普（右）政府對於貿易問題的討論，「我認為他正在進行比賽」。（法新社）

2018-07-19 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）18日在《CNBC》舉行的Delivering Alpha會議中談及貿易戰，批評習近平無意與美方討論貿易問題，「當地政黨領導人，你知道，我說就像黑手黨一樣」。

綜合外媒報導，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，習近平無意跟進美方對於貿易問題的討論，「我認為他正在進行比賽」，在5月與6月的談判期間，中國欲以進口更多美國大豆和其他產品減少貿易順差，美方則表示希望中國能讓美商有更好的發展環境，並結束中國的強制技術轉讓政策。

庫德洛批評中國政黨領導高層們宛如「黑手黨」，並提到若在中國開設公司，外資持股必須較低，還必須把投資計畫交給中國官方，包括所使用的技術，當局會找來專家審閱，庫德洛對此痛批中國並未對於美方要求做出回應，美方希望中國針對智慧財產和技術剝奪做些事情。

川普政府目前已針對價值340億美元（約台幣1兆元）的中國商品徵收25%的關稅，預計不久後將再追加對價值160億美元（約台幣4880億元）的中國商品增收關稅，庫德洛強調，若此舉還無法讓北京當局退縮，美方將再追加對價值4000億美元（約台幣12.2兆元）的中國產品增加關稅。