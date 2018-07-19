以色列通過法案 僅猶太人有權行使民族自決

以色列今天通過「民族國家」法案，內容規定僅猶太人有權在這個國家行使民族自決。阿拉伯裔議員直斥這項法案具種族歧視意味，在投票結束後不滿怒吼、撕毀文件。（美聯社）

2018-07-19 22:36

〔中央社〕以色列今天通過一項法案，內容規定僅猶太人有權在這個國家行使民族自決。阿拉伯裔議員直斥這項法案具種族歧視意味，與種族隔離僅一步之遙。

以色列國會共有120席，經數月的辯論，今天以62票贊成、55票反對及2票棄權，通過這項右翼政府支持的「民族國家」法案。若干阿拉伯國會議員在投票結束後不滿怒吼、撕毀文件。

路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在表決後告訴國會：「這是猶太復國主義及以色列歷史上的重要時刻。」

這項以色列獨立70週年紀念日後通過的法案，在很大程度上僅具象徵性。

法案內容除了重申「以色列是猶太民族的歷史家園，猶太人獨享於此地行使民族自決的權利」外，同時也取消阿拉伯語與希伯來語共享的「官方語言地位」，將其降格為可繼續在以色列機構內使用的「特殊語言」。

以色列目前人口900萬人，其中約180萬人是阿拉伯人，約占20%。

這項法案的初期草案因具更爭議的內容而招致國內外的批評者抨擊，指法案歧視以色列境內的阿拉伯人。而長期以來，這群阿拉伯人認為自己被視為二等公民。