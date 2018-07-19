飛天車駕訓班 學員從「墜車」學起

美國新創公司小鷹（Kitty Hawk）日前不僅成功試飛飛天車Flyer，現在更設立「駕訓班」，培訓學員駕駛飛天車的技術。（圖擷取自YouTube）

2018-07-19 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國新創公司小鷹（Kitty Hawk）日前不僅成功試飛飛天車Flyer，現在更設立「駕訓班」，培訓學員駕駛飛天車的技術，可見飛天車正式上路指日可待。

據《BBC》報導，Flyer日前於美國拉斯維加斯（Las Vegas）飛越一座大湖。小鷹公司投資人兼谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page），決定為Flyer設立一座小型棚廠和駕訓基地。

培訓學員須先在電腦遊戲中熟悉操縱裝置，然後在栓在地上的Flyer裡面模擬駕駛，最後在球池中低空試飛，並且練習「墜車」時該如何脫困。

Flyer目前最高時速為每小時9.5公里，電池續航力20分鐘左右，雖不需飛行執照，但是限乘1人，且體重超過91公斤的人也不能駕駛。小鷹首席工程師里查（Todd Reichert）補充，其實最重要的天氣因素，若風速達每小時16公里，便不允許起飛。不過他強調「任何限制都只是暫時的」，說明Flyer仍繼續研發中，盼能越改良越好。

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