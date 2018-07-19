南韓軍用直升機墜毀5死 「旋翼脫落」影片公開

2018-07-19 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日下午，南韓海軍陸戰隊一架國產軍用直升機「MARINEON/MUH-1」發生墜機意外，造成5死1傷。日前當局釋出事故發生當下的畫面，引起討論。

根據外媒報導，17日下午5點左右，韓國浦項軍事基地發生了這起直升機墜毀意外，讓人不勝唏噓。18日，南韓海軍陸戰隊對外公開了監視器畫面，可以看到這台軍用直升機在起飛後約4、5秒，主旋翼直接鬆脫，致使機身失去動力向下墜落，發生了悲劇。

這次墜機事故明顯是機體出了問題，但是確切的因素還有待軍方調查。

相關影音