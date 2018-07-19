複製越南經驗？美國務卿：金正恩能做到將是北韓奇蹟

2018-07-19 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國總統川普及俄國總統普廷會面，引起不少風波，川普挺俄的言論被砲轟，而梅蘭妮亞與普廷握手後露出驚訝的表情等，但雙方協議的結果仍是關注焦點，川普曾在推特稱「俄國將同意協助北韓」，並將有助於北韓的發展，外界則猜測是否與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）訪問越南時的言論有關。

據《衛報》報導，龐皮歐8日訪問越南河內時，談及北韓可以複製越南的發展模式，因為越戰結束後，美國與河內建立良好的關係。他相信北韓領導人金正恩也能做到，「如果金正恩抓得住這一刻，這個將會是北韓的奇蹟」。

據《經濟學人》分析，北韓若要複製越南模式有3大困難，第一，北韓由國家主導的思想，導致私人企業起步晚，僅管近年創新的商品市場有逐漸起色，但企業要穩定發展仍是一大考驗。

第二，經濟結構也加深發展難度，北韓國內充斥著夕陽產業，為提高就業率，必須改革吸引外資，創造工作機會，但也可能導致失業率攀升。第三，越南的勞動人口多又年輕，相較於北韓勞動力年齡普遍比越南高，且風險是當勞動人口高齡化，勞動力將減少，導致社會趨於貧窮。

僅管不被看好成為下一個越南，但報導認為北韓可能有個更好的面向，積極與外界合作，不再是封閉的統治模式，讓國內陷入困境。