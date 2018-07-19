時代：兩岸關係緊張升高 民主是台灣立足點

2018-07-19 20:16

〔中央社〕紀念諾貝爾獎得主劉曉波逝世週年的雕像13日在台北亮相，美國時代雜誌（Time）以此為起頭分析，北京一方面應付美國貿易戰，一方面加強施壓台灣，兩岸關係恐是歷年最脆弱一刻。

報導開頭引述定居台灣的中國民運人士吾爾開希的話說：「台灣人民與我們一起豎立這座雕像，就是要告訴中國，我們沒有忘記我們的價值。」台灣在1987年解嚴後開始擁抱民主，此一訊息將會獲得島上許多人共鳴。

報導指出，紀念劉曉波的活動舉行同時，正是兩岸關係緊張升高之際。台灣努力爭取國際社會承認，中國卻加強打壓，孤立台灣。

報導分析，總統蔡英文上任以來，台灣與中國的往來逐漸減少，但民主價值仍是台灣方面的立足點。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）安全研究講師李佳蓉（Sheryn Lee）說：「她將繼續以這樣的信念為基礎，認為民主能夠融入華人社會，在這個意義上台灣能夠成為中國的典範。」

總統蔡英文與民進黨準備在11月選舉鞏固地位之際，中國加強打壓台灣，前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）說：「北京可能想要提醒台灣民眾，他們正為支持蔡英文與民進黨付出代價。」

美國方面的態度也影響兩岸關係。報導指出，中國舉行大規模軍演，目的就是向美國示警。美國總統川普上任以來，打破兩岸關係陳規，包括與蔡英文通電話、通過台灣旅行法和斥資2.5億美元打造美國在台協會新館。

李佳蓉說：「沒人料想到川普介入的程度如此之深，他打破了一直以來奠定兩岸關係的一切規則。」

報導引述時代力量黨主席黃國昌的話說：「我們與美國擁有相同價值。但我們不會天真到無法了解，有時候我們成為美中之間的談判籌碼。」

報導指出，蔡英文上任以來，布吉納法索、多明尼加、巴拿馬、聖多美普林西比等友邦先後斷交，目前台灣只剩18個邦交國。報導引述中研院副研究員吳睿人的話說：「有人說，再過幾年，台灣邦交國數目可能歸零。」

除了外交施壓，中國也試圖在民間企業打壓台灣，包括最近幾個月要求全球航空公司更改國名標記。

報導最後，劉曉波雕像的創作者鄭愛華說，一座雕像可能不會影響中國，「但我認為劉曉波留下來的話語與思想將會」。

報導指出，這座雕像還在等待台北市政府許可，才能永久展示，就跟台灣的未來一樣充滿不確定。黃國昌說：「在世界舞台上，我們沒有理由被當成次等公民。假如我們對中國的善意是單方面，維持現狀又能得到什麼好處。」