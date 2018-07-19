精彩手語翻譯重金屬演唱會 讓她在網路上爆紅！

美國知名重金屬樂團「上帝羔羊（Lamb of God）」近日在美國的一場演唱會上，一名手語翻譯琳賽‧羅斯柴爾德-克羅斯（Lindsay Rothschild-Cross）不僅翻譯了每一句歌詞，還同步重現了歌手當下的彈吉他、打鼓與嘶吼的動作，忠實呈現舞台上的聲色演出。（圖擷取自facebook）

2018-07-19 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名重金屬樂團「上帝羔羊（Lamb of God）」近日在美國德州的一場演唱會上，在長達6小時的演唱會表演上請了3名手語翻譯，為聽不到聲音的聽障歌迷同步翻譯歌詞讓他們也能享受活動，其中一名手語翻譯琳賽‧羅斯柴爾德-克羅斯（Lindsay Rothschild-Cross）她不僅翻譯了每一句歌詞，她還同步重現了歌手當下的彈吉他、打鼓與嘶吼的動作，忠實呈現舞台上的聲色演出，她近乎完美與熱情的演繹重金屬的姿態，被一名歌迷錄製成影片後放上網路分享，吸引了85萬名網友觀看。

綜合媒體報導，本行是高中老師的羅斯柴爾德-克羅斯表示，雖然自己是聽重金屬樂團長大的，但是用手語來詮釋死亡金屬樂風還是她第一次嘗試。

她說，在每場演唱會開始前，她都會預先研究表演樂團的背景，以了解他們的音樂；用手語詮釋音樂的關鍵並不只有翻譯歌詞，也要呈現歌詞背後所傳達的情感，像是重金屬樂曲的歌詞裡出現的「恐懼」、「痛苦」、「仇恨」與「力量」。

羅斯柴爾德-克羅斯坦言，第一次上場時她很緊張，因為羅斯柴爾德-克羅斯從來沒有詮釋過死亡金屬（Death Metal），更何況還要忠實反映樂手的表演姿態；不過羅斯柴爾德-克羅斯利用想像這些「負面」的情感，透過肢體語言來呈現。

「上帝羔羊（Lamb of God）」主唱蘭迪·布萊斯（Randall Blythe）也對羅斯柴爾德-克羅斯的表現讚譽有嘉，他說「表演那天，有幾位手語翻譯輪流進行手譯的工作，他們都做得很好；不過琳賽的表現讓我印象深刻，我還特地跳下舞台跑到她旁邊唱了一下。」

羅斯柴爾德-克羅斯一直熱衷與當地的聽障者社群交流，而她在音樂會上擔任手語翻譯的工作也已4年；羅斯柴爾德-克羅斯希望透過這些影片能夠改變大眾對這些聽障者的刻板印象。

根據美國在1990年通過的「美國殘疾人法案」，規定所有的音樂表演現場都必須為聽障者提供手譯的服務；不過因為每名手語翻譯的工作不僅僅只是將歌詞翻譯成手語，他們還要詮釋樂手的表情與肢體語言，所以有時會發生2位手語翻譯明明詮釋同1首歌，結果出現2種不同的風味的歌曲。

琳賽‧羅斯柴爾德-克羅斯（Lindsay Rothschild-Cross）手語演繹重金屬樂團演唱會畫面