支持「好人」擁槍 美參議員候選人大談槍殺母親經驗

2018-07-19 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名州議會參議員候選人，在出席一場支持擁搶的論壇上

毫不避諱的分享自己年輕時為了自保開槍打死母親的事情，讓在場人士驚訝不已。

根據外媒報導，美國亞利桑那州議會參議員開始選舉，代表共和黨參選的威爾遜（Bobby Wilson）在本月初到土桑市（Tucson）出席槍枝管制組織「美國媽媽要槍管」（Moms Demand Action）舉辦的論壇，並對與會民眾表示，只有讓「好人」合法持槍，才能及時制止企圖傷人的歹徒。

他還搬出自己的親身經驗，表示在1963年的某個晚上，當年才18歲的他住在奧克拉荷馬州的家中，當晚母親忽然發了瘋似的用長槍射擊他，出於自衛，他開槍殺了母親，房子也被燒掉，威爾遜則被警方依弒親罪逮捕。

而當天的論壇的觀眾席上，除了在土桑市曾遭槍擊的前國會議員吉佛茲（Gabrielle Giffords）之外，還有其他許多曾遭受槍械威脅的受害者，對於威爾遜的論點感到十分震驚。

民主黨籍眾議員，同時也是威爾遜對手的赫南德茲（Daniel Hernandez）表示，威爾遜在台上發表自己的觀點時，還建議曾遭槍擊的吉佛茲應該要增加保安，「從未聽過有人的想法如此激進，還想拉吉佛茲下水，這真是令人感到厭惡！」