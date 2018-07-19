習近平好忙！搏版面、操軍演 今給3人記功發獎章

2018-07-19 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平16日被傳出失勢，卻於17日重回官媒版面，隨後又於昨（18）日命令解放軍在東海實彈演習，今（19）日給國內3名學者頒發人民解放軍立功獎章，3人依序分別被記1等功與3等功，1等功獲獎人替中國省下10億元人民幣，折合台幣約45.5億元。

綜合外媒報導，習近平授予肖飛1等立功獎章，肖龍旭與潘衛慶則分別拿到3等立功獎章，得獎人當中的肖飛為海軍工程大學研究所長，於2008年研發出「2兆瓦級永磁直驅風力發電變流器」，並於2010年通過中國國家鑑定，在該年度替中國省去10億元的採購預算。

獲3等立功獎章的潘衛慶為共產黨員，在原第2軍醫大學基礎部熱帶醫學教研室擔任主任，曾獲中國國家傑出青年科學基金、解放軍總後勤部「科技銀星」獎，他有9項醫學相關研究獲得世界衛生組織（WHO）專案補助，代表中國出席多場國際衛生、醫學有關會議。

獲3等立功獎章的肖龍旭為共產黨員，目前在中國火箭軍原裝備研究院擔任總工程師，致力為軍隊研發、改良新型武器與科技，曾獲中國國家科技進步獎與軍隊科技進步獎，也曾獲得國際發明專利獎。

中國人民解放軍獎章有2種，其1為「英雄模範獎章」，其2為「立功獎章」，由中國總政治部生產，「英雄模範獎章」分為1級與2級獎章，「立功獎章」則分為1等功、2等功與3等功獎章。