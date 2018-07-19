霧霾是好東西！中國最新研究：越嚴重 森林生長越快

中國最新有關霧霾的研究結果稱，森林在霧霾天長得更快。（美聯社）

2018-07-19 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國最新有關霧霾的研究結果稱，森林在霧霾天長得更快。研究員指出，霧霾屬於大氣「氣膠」的一種，而氣膠會影響全球森林的光合作用效率，濃度越高、光合作用的效率越高。

《中國青年報》報導，相關論文今年6月發表在《氣候變化生物學》期刊上，論文第一作者是中國科學院植物研究所的博士生王欣。2012年到2014年，王欣幾乎每天都待在北京香山腳下，觀察她親手種植的楊樹林，這是中國北方最常見的樹種之一，而她採集到的數據提供了野外證據。

王欣和指導老師、中國科學院植物所研究員劉玲莉的研究表明：霧霾越嚴重，森林越是加快生長，這代表霧霾侵襲減少，光合作用會減弱，森林的生長速度必將變慢，為人類承擔減碳任務的能力將下降。因此，在製訂減碳計劃時，也要考慮到森林的作用。

報導稱，王欣的觀察將幫助人類進一步認識霧霾。過去，科學家對霧霾的研究多半集中在對人體健康的影響，鮮少關注霧霾在整個生態系統中引發的變化。

劉玲莉也指出，對森林生長的積極作用無法為霧霾「開脫」，環境保護將因此面臨更嚴格的要求，「長遠來說，這個結論反而會讓世界各國的減碳任務更加艱鉅」。