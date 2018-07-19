中國潑墨女被失蹤15天 上海公安局首次公開回應了！

2018-07-19 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子董瑤瓊先前在上海對習近平肖像潑墨，被當局「失蹤」至今毫無音訊，其父董建彪與藝術家華湧為此在直播中抱不平後也不見人影，上海市公安局昨（18）日首度對此事回應，稱不知道有這件事情。

綜合外媒報導，董瑤瓊於本月4日在上海海航大廈門口，站在習近平肖像前用手機開直播，稱「獨裁暴政，我對它恨之入骨」並對肖像潑墨，當天下午董女在推特上表示，自宅門口站了1群當局人事，發完文就被當局抓走至今毫無音訊；上海市公安局稱不明白此事，斷定媒體無法從影片就判定潑墨的女子是董女。

目前事件的最新進展為，13日白天在網路上開直播聲援女兒的董父董建彪，與關注人權議題的藝術家華湧在當天晚上被捕，目前華湧被國內安全保衛帶去「旅遊」，董父則在湖南省邵陽縣公安局手中，但2人迄今也是下落不明。

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